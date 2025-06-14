وزير الثقافة يُشيد بما تحقق في عهد الرئيس تبون لصالح الفنانين

أشاد وزير الثقافة والفنون، زهير بللو، بما تحقّق في عهد رئيس الجمهورية من مكتسبات جوهرية لصالح الفنانين.

وعبّر الوزير، في كلمة له على هامش تكريم الفائزين بجائزة “علي معاشي”، عن اعتزازه بهذه المناسبة الرمزية، مُشيدًا بما تحقّق في عهد رئيس الجمهورية من مكتسبات جوهرية لصالح الفنانين. والتي من أبرزها إصدار قانون الفنان، واستئناف صندوق دعم السينما.

بالإضافة إلى إنشاء مؤسّسات ثقافية جديدة تُعزّز البنية التحتية للقطاع، إلى جانب مشروع المركز الطبي الاجتماعي للفنانين. الذي يُشكّل ركيزة أساسية لضمان التّكفّل الاجتماعي بهذه الفئة.

كما أكّد الوزير أنّ مكانة الفنان الجزائري في المشروع الثقافي الوطني تظل محورية. انطلاقًا من دوره الحيوي في حفظ الذاكرة الجماعية وتعزيز الانتماء الوطني.

مشيرًا إلى أنّ وزارة الثقافة والفنون ستواصل مرافقة جميع المبادرات الإبداعية الجادّة ضمن رؤية منفتحة وشاملة.

هذا وأشرف الوزير الأول، نذير العرباوي، مُمثّلًا لرئيس الجمهورية، على مراسم تسليم جائزة علي معاشي، وذلك صباح اليوم السبت، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحّال”، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وفي مقدّمتهم وزير الثقافة والفنون.

وتأتي هذه التظاهرة لتُؤكّد حرص الدولة الجزائرية على ترسيخ ثقافة الاعتراف بالمواهب الوطنية. ودعم الإبداع الفني في مختلف تعبيراته، لا سيّما في أوساط الشباب.

وقد تميّزت المناسبة بتكريم الفائزين في الطبعة الحالية من جائزة علي معاشي، الذين تألّقوا في مجالات الرواية، والشعر، والكتابة المسرحية، والأداء المسرحي، والموسيقى، والسينما، والفنون التشكيلية. وذلك بعد عملية تقييم دقيقة أشرفت عليها لجنة تحكيم مختصّة. ليُتوَّج هؤلاء الشباب بجائزة تحمل رمزية فنية وتاريخية عميقة.