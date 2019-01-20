وزير الثقافة يُهنئ شباب قسنطينة بعد تألقهم قاريا

هنّأ عز الدين ميهوبي وزير الثقافة، نادي شباب قسنطينة بعد فوزه الكبير على “تي بي مازامبي” في دوري أبطال إفريقيا.

ونشر ميهوبي تغريدة له عبر “التويتر”: “تهانينا لشباب قسنطينة بعد الفوز الرائع والمستحق على تي بي مازامبي الكونغولي”.

وأضاف: “أداء، إبهار وفعالية، بالتوفيق للسنافر في مشوارهم الإفريقي وتمنياتنا بإستعادة الفرق الأخرى قوتها وحضورها”.

يذكر أن شباب قسنطينة نجح في تحقيق الفوز الثاني له في دوري المجموعات بفوزه الكبير على “مازامبي” بثلاثية نظيفة.