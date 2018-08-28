عاجل

وزير الثقافة يُهنئ وفاق سطيف بالتأهل

الرياضة
  • -
  • 0
وزير الثقافة يُهنئ وفاق سطيف بالتأهل ميهوبي
بقلم عبد النور حواز

هنأ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فريق وفاق سطيف بعد الفوز ضد مولودية الجزائر بهدفين لهدف أمسية اليوم الثلاثاء.

وتأهله للدور الربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الوزير الذي كان حاضرا بملعب 05 جويلية الأولمبي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“هنيئا لوفاق سطيف تأهله للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.. ومزيدا من التفوق والإنجازات التي صنعها في مشوار الستين عاما.. وتمنياتي لمولودية الجزائر بتدارك هذه الكبوة في المنافسات العربية والقارية المقبلة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital