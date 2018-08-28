وزير الثقافة يُهنئ وفاق سطيف بالتأهل

هنأ وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فريق وفاق سطيف بعد الفوز ضد مولودية الجزائر بهدفين لهدف أمسية اليوم الثلاثاء.

وتأهله للدور الربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ونشر الوزير الذي كان حاضرا بملعب 05 جويلية الأولمبي تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”.

“هنيئا لوفاق سطيف تأهله للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.. ومزيدا من التفوق والإنجازات التي صنعها في مشوار الستين عاما.. وتمنياتي لمولودية الجزائر بتدارك هذه الكبوة في المنافسات العربية والقارية المقبلة”.