وزير الحج السعودي: العمرة آمنة.. وعلى الراغب في أدائها تلقي لقاح كورونا

قال وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن، أنه يستحسن للراغب في أداء العمرة تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأكد وزير الحج السعودي، أن العمرة آمنة وفقا لما نشرته صحيفة عاجل السعودية.

وقال وزير الحج والعمرة لقناة “العربية” عقب تلقيه لقاح كورونا بجدة، إنه من يأتي اسمه في اللقاح من خلال تطبيق صحتي ويرغب في أداء العمرة عليه أخذ اللقاح.

وأكد ذات المسؤول، أن أداء العمرة يتم وسط إجراءات إحترازية ضد كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأشار وزير الحج والعمرة إلى أنه سيتم تطبيق جميع الإجراءات مثل التباعد الإجتماعي والتعقيم والكمامة وتحديد للسن.