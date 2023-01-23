وزير الحج السعودي.. كل التأشيرات متاحة لأداء العمرة

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم الاثنين، عن السماح بأداء العمرة للحاصلين على كافة أنواع التأشيرات. مشيرا إلى عودة أعداد الحجاج لهذا الموسم لما كانت عليه قبل الجائحة.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أتاحت ، العديد من التأشيرات التي تسمح بالسفر لأداء مناسك العمرة. وآخرها التأشيرة المنتظرة قريبا “تذكرتك تأشيرة” والتي تصدر مجانا بشرط وجود تذكرة طيران على الخطوط السعودية.

ووضعت وزارة الطيران المدني شرطًا للراغبين في أداء مناسك العمرة. وهو الحصول على “بار كود” من بوابة العمرة، لسهولة الوصول إلى البيانات الخاصة بالمعتمر بسهولة ودقة.