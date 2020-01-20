وزير الحج والعمرة السعودي يستقبل يوسف بلمهدي

إستقبل وزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر بنتن، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي.

وأفادت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الإثنين عبر موقعها الرسمي، إستقبال وزير الحج والعمرة السعودي لوزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري.

هذا ونظم الطرفان بعد اللقاء مؤتمرا صحفيا.

وتم عقد إجتماع بين وزارة الحج والعمرة السعودية ووفد شؤون الحج الجزائري، لمناقشة الترتيبات والخدمات المقدمة للحجاج الجزائريين، الخاصة بموسم الحج 1441هـ.

وتم التوقيع بعد ذلك على إتفاقية ترتيبات شؤون الحج الخاصة بموسم الحج 1441 هـ.