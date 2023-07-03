وزير الخارجية: أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة حدث تاريخي

أثنى وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، على أشغال الجمعية العامة التأسيسية لأصدقاء الثورة الجزائرية. مؤكدا أنها مبادرة وحدثا تاريخيا بامتياز.

كما أشار وزير الخارجية على هامش أشغال الجمعية العامة لأصدقاء الثورة التحريرية، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ مخرجات الملتقى الدولي لأصدقاء الثورة الذي نظم يومي 17 و18 ماي 2022. تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية الذي يوليي إهتماما بالغا لملف الذاكرة الوطنية.