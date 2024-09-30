وزير الخارجية: إفريقيا تتطلع لتصحيح الظلم التاريخي في مجلس الأمن

قال وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، أن إفريقيا تتطلع لتحسين التمثيل الإقليمي وتصحيح الظلم التاريخي في مجلس الأمن.

وأضاف الوزير، في خطاب ألقاه اليوم الإثنين، في نيويورك، خلال أشغال النقاش العام للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إفريقيا تتطلع لحلول محلية المنشأ.

ولفت الوزير، إلى أن استفحال ظاهرة الاستقطاب وما صاحبها من تغييب لدور مجلس الأمن. اضمحلال يطال العمل الدولي متعدد الأطراف برمته.

وتابع الوزير، أن عالمنا يمر بمنعطف إسمه تراكم النزاعات والأزمات والحروب واتساع هوة الفوارق التنموية بين الشمال والجنوب. وتفاقم حدة التغيرات المناخية والمخاطر البيئية بأنواعها وأشكالها كافة.