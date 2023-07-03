وزير الخارجية.. إيطاليا من أكبر الشركاء الاقتصاديين والسياسيين في الجزائر

أشرف، اليوم الاثنين، وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، على افتتاح الدورة الثانية للحوار الإستراتيجي الجزائري الإيطالي. حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة .

كما قال وزير الخارجية في كلمته، إن إيطاليا من أكبر الشركاء الاقتصاديين والسياسيين للجزائر. مضيفا أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية. حيث ارتفع بنسبة 250 % مقارنة بعام 2021.

وأشار عطاف، إلى أن حجم الاستثمارات البينية بين الجزائر وإيطاليا عرف ارتفاعا محسوسا في مجال الطاقة وغيرها من المجالات. تابعا “العلاقات الجزائرية-الإيطالية تمر اليوم بأحسن أحوالها بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين”.

كما أكد عطاف في نفس السياق، أن الجزائر وإيطاليا ملتزمان بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تم الاحتفال مطلع العام الجاري بالذكرى الـ 20 للتوقيع عليها. مبرزا حرض الجزائر على توطيد أركان هذه الشراكة الإستراتيجية في المجال الطاقوي عبر التزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا.