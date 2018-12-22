وزير الخارجية الأردني في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين

يقوم وزيرالخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين تندرج في إطارتعزيزعلاقات التعاون والأخوة بين البلدين الشقيقين.

وكان في إستقباله اليوم السبت بمطار هواري بومدين الدولي وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل

حيث سيجري مساهل مع نظيره الأردني مباحثات تتناول علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها.

وذلك تنفيذا للإرادة المشتركة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأخيه الملك عبد الله الثاني.

أين سيتم خلال هذا اللقاء إستعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبالأخص مستجدات الساحة العربية.