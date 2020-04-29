وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد إنتهاء الحظر

كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد إنتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في تصريح لوسائل إعلام دولية، “أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بعد انتهاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة بهذا الشأن في أكتوبر”.

وأضاف بومبيو قائلا “لن نسمح بحدوث ذلك.. نعمل مع مجلس الأمن الدولي من أجل تمديد ذلك الحظر على مبيعات الأسلحة”.

مشيرا في السياق ذاته أنه وفي “حالة عدم التمكن من إقناع آخرين بالتحرك فإن الولايات المتحدة ستقيم جميع الاحتمالات بشأن كيفية القيام بذلك”.