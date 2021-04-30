وزير الخارجية الأمريكي يثمِّن دور الجزائر في تعزيز الإستقرار في منطقة الساحل وليبيا

أعرب كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الإستقرار في منطقة الساحل وليبيا.

وكان كاتب الدولة الأمريكي، أنتوني بلينكن قد أجرى مكالمة هاتفية أمس الخميس مع وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

حسبما نقلته الإذاعة الوطنية، للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس في تصريح له نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

وأشاد نيد برايس، بجهود الجزائر في تنويع الإقتصاد والطاقة، ورغبتها في جذب المزيد من الشركات الأمريكية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، عن إمتنان الولايات المتحدة لكونها ضيف الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي 2022.

وأكد برايس، على قوة الشراكة “الأمريكية-الجزائرية”، وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على القيم والمصالح المشتركة.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن هذا الإتصال، شكل مناسبة لبحث “فرص زيادة التعاون في إفريقيا لتعزيز الرخاء الإقتصادي والإستقرار الإقليمي.

وعقب الاتصال، كتب بلينكن، في تغريدة على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل “تويتر”: “سررت بالتحدث مع وزير الخارجية الجزائري بوقدوم، وإعادة التأكيد على أهمية علاقاتنا التي تساعدنا على تعزيز مصالحنا المشتركة.

وتابع يقول:” ناقشنا رغبتنا في رؤية الاستقرار والازدهار في ليبيا ومنطقة الساحل، وسعدت أن تمنيت له شهر مبارك سعيد”.