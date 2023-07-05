وزير الخارجية الأمريكي يهنئ الجزائر بمناسبة عيد الاستقلال

قدم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، تهانيه إلى الجزائر، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال.

وجاء في نص التهنئة “بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أود أن أهنئ حكومة الجزائر وشعبها. على احتفالهم بعيد استقلال الجزائر في 5 جويلية. شراكة تاريخية. يتشارك شعبنا أيضًا روابط ثقافية وتعليمية واقتصادية عميقة ومتوسعة”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “تأمل الولايات المتحدة في مواصلة تقوية العديد من مجالات التعاون والتآزر. بين الولايات المتحدة والجزائر مع تقدمنا بأهدافنا المشتركة المتمثلة في الاستقرار والازدهار الإقليميين”.

وتابع بلينكن “إنه يوم للتأمل والاحتفال باستقلال الشعب الجزائري الذي تم تحقيقه بشق الأنفس. أطيب تمنياتي للجزائر بعام مثمر ومزدهر”.

كما بعث الرئيس الامريكي أمس برسالة تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بمناسبة عيد الإستقلال.

وجاء في مضمون الرسالة “نيابة عن الشعب الأمريكي، أتقدم بأطيب التمنيات إليك وإلى جميع الجزائريين بمناسبة احتفالكم بيوم استقلال الجزائر”.

وأضاف “الشراكة المستدامة بين الجزائر والولايات المتحدة قد ساهمت في تعزيز السلام والازدهار لشعبينا ولشعوب العالم. سويًا، نعمل على مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية الرئيسية، بما في ذلك مكافحة التطرف والإرهاب. نحن نعمق روابطنا التجارية والاقتصادية. وبينما تستعد الجزائر لتولي عضوية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العام المقبل. تتطلع الولايات المتحدة إلى العمل معكم لتعزيز القيم الديمقراطية المشتركة ورؤيتنا المشتركة للعالم”.

وتابع بايدن “في العام القادم، أتطلع أيضًا إلى تعميق الشراكة بين بلدينا والصداقة بين شعوبنا بشكل أعمق. وأتمنى لكم عيد وطني سعيد ومسالم “.