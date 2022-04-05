وزير الخارجية الأوكراني يعزي عائلة الطالب الجزائري محمد عبد المنعم طالبي

خلال المؤتمر الصحفي الذي نشطه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا. قدم هذا الأخير تعازيه الخالصة إلى الجزائر وبالخصوص لعائلة المرحوم طالبي محمد عبد المنعم. الطالب الجزائري المتوفي في بداية الحرب في أوكرانيا.

كما شكر الوزير الأوكراني نظيره الجزائري على المجهودات المبذولة في اطار مجموعة الاتصال العربية الرامية إلى المساهمة في حل الأزمة. معربا عن أمله أن تنتهي الحرب قريبا ليتمكن الطلبة الجزائريون مع العودة لمزاولة دراستهم في الجامعات الأوكرانية في أحسن الظروف.

وعلى صعيد آخر، التقى رئيس الدبلوماسية الجزائرية خلال تواجده بوارسو مع نظيره البولندي، زبيغنييو رو. استعرضا خلال هذا اللقاء وضع العلاقات الثنائية بين الجزائر وبولندا. حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيزها وتوسيعها الى شتى المجالات.

كما اتفق الوزيران على تبادل الزيارات الثنائية وتكثيف الاتصالات والمشاورات المشاورات بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما اغتنم لعمامرة هذه الفرصة ليجدد شكر الجزائر لبولندا على المجهودات التي بذلتها سلطات هذا البلد. لتسهيل عملية اجلاء الرعايا الجزائرين الوافدين من أوكرانيا.

طالع أيضا:

لعمامرة يلتقي نظيره الأوكراني وهذا ما دار بينهما