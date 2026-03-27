وزير الخارجية الإسباني: الجزائر بلد صديق وجار وشريك استراتيجي

أكد وزير الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الجزائر بلد صديق وجار وشريك استراتيجي.

وتحدث الوزير، في تصريح صحفي على هامش تدشينه المركز الثقافي الإسباني “سيرفانتس”، اليوم الجمعة بالباهية وهران. على عمق العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية التي تربط بين الجزائر وإسبانيا.

وقال الوزير، أنّ الحوار والتبادل الثقافي سيعزّزان الصداقة الجزائرية الإسبانية.

وجدّد التأكيد أنّ الجزائر تعد “بلدا صديقاً وجاراً وشريكاً استراتيجياً”. معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها من قبل السلطات الجزائرية.

ونوّه ألباريس إلى التاريخ المشترك والروابط العميقة بين البلدين، لاسيما الإرث الأندلسي. وشدّد على الدور المحوري للغة والحوار كأداتي تفاهم وبناء عالم يسوده السلام، خاصةً في ظل الظروف الدولية المعقدة الراهنة.

ولفت إلى التأثير التاريخي والثمين للغة العربية على الإسبانية نتيجة قرون من التعايش والتبادل في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وربط ألباريس ما تقدّم بمآل الإسبانية كـ “لغة غنية بالذاكرة المشتركة”، قائلاً إنّها تعدّ جسراً حيوياً يربط أوروبا بأمريكا وإفريقيا.

وأشار أيضاً إلى أنّ اللغة الإسبانية يتحدث بها أكثر من 500 مليون شخص حول العالم.

وسجّل الوزير الاهتمام المتزايد بتعلّم لغة بلاده في القارة الإفريقية كأداة للتطور الشخصي والتعاون والتنمية.

وختم الوزير الاسباني تصريحه بتوجيه تحية تقدير للجزائريين المهتمين بالثقافة الإسبانية، ولا سيما أساتذة اللغة والطلبة.

وأبرز أنّ الصرح الثقافي الجديد بوهران سيسهم في تعزيز الفضاء المشترك.