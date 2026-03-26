وزير الخارجية الإسباني يكشف تفاصيل لقائه مع الرئيس تبون

كشف وزير الشؤون الخارجية لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، أن الجزائر شريك استراتيجي. وذلك وفي تصريح صحفي إعلامي عقب لقائه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وأكد مانويل ألباريس، أن الجزائر ممونٌ مستقر وموثوق وثابت للغاز الطبيعي لإسبانيا، إذ تُعدّ الممون الأول لإسبانيا منذ 3 سنوات.

وقال رئيس الدبلوماسية الإسبانية إنه تم الاتفاق مع الرئيس تبون على تقوية هذه الصداقة في مجال الطاقة. وأضاف أن بلاده تربطها بالجزائر علاقات إنسانية ومصالح مشتركة على غرار المستقبل والاستقرار في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. كما يتقاسم البلدان قيم ومبادئ مشتركة في الحل السلمي للنزاعات بين الدول ورفض العنف.

وأشار مانويل ألباريس، إلى الارتفاع الهائل للصادرات الإسبانية نحو الجزائر خلال السنتين الماضيتين، إذ تضاعفت ثلاث مرات خلال العام الماضي مقارنة بسنة 2024. كما تشهد التجارة بين بلاده والجزائر نموا مستمرا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري حوالي 8.5 مليار أورو سنة 2025. في حين تضاعفت صادرات إسبانيا نحو الجزائر 3 مرات العام الماضي مقارنة بالسنة التي سبقتها.