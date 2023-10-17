وزير الخارجية الإيراني: أبلغنا الكيان الصهيوني إذا لم تتوقف جرائمه بغزة فإن غدا سيكون متأخرا

قال وزير الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان. أن هنالك إحتمالية التحرك الوقائي من قبل محور المقاومة متوقعة في الساعات المقبلة.

و أشار وزير الخارجية في تصريح له لقناة الجزيرة، أنه إذا إذا لم ندافع عن غزة اليوم فسنضطر غدا للتعامل مع القنابل الفسفورية الإسرائيلية بمستشفياتنا. مشيرا كذلك إلى أنه “إذا اتسع نطاق حرب الكيان الصهيوني ضد غزة فإن خسائر فادحة ستلحق بأمريكا أيضا”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني، أن إستمرار جرائم الكيان الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة. وقال: “إن لم ينجح وقف العدوان على غزة فاتساع جبهات الحرب غير مستبعد ويزداد احتماله كل ساعة”.

و أضاف امير عبد اللهيان: “أبلغنا الكيان الصهيوني عبر داعميه أنه إذا لم تتوقف جرائمه في غزة فإن غدا سيكون متأخرا”. معربا عن أمله بأن تحول الجهود السياسية دون اتساع الحرب و إلا فلا أحد يعلم ماذا سيحدث الساعة القادمة.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه لا بد من فتح ممرات في أقرب وقت لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة. مضيفا أن اتساع رقعة الحرب إلى جبهات أخرى بدأ يصل إلى مراحل لا يمكن تفاديها.

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