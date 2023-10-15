وزير الخارجية الإيراني: اتساع جبهات الحرب غير مستبعد ولن نبقى متفرجين

قام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بالتلميح إلى إمكانية اتساع جبهات الحرب الدائرة في قطاع غزة ومحيطه.

وأشار ذات المتحدث إلى أن هذا الاحتمال يزداد كل ساعة، مع تأكيده أن طهران لن تبقى متفرجة على الوضع الراهن.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الايراني في لقاء جمعه مع قناة الجزيرة، حيث قال أن اتساع جبهات الحرب وارد إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة.

وشدد على أن إيران والمنطقة والفاعلين فيها لن يبقوا متفرجين إزاء هذا الوضع.

وأضاف ذات المتحدث: “إذا لم تتوقف أميركا والكيان عن هذه السياسة فلا يمكن وقف نطاق الحرب، وإذا اتسع نطاق الحرب فإن خسائر فادحة ستلحق بأميركا أيضا”.

اما بما يتعلق بالتوغل البري المحتمل لجيش الكيان داخل قطاع غزة، قال وزير الخارجية الإيراني:

“إذا قرر الكيان الصهيوني دخول غزة فإن قادة المقاومة سيحولونها إلى مقبرة لجنود الاحتلال”.

واردف ذات المتحدث: “أقول للصهاينة إن أردتم الحرب فحاربوا العسكريين وليس النساء والأطفال”.

كما أشار إلى أن موضوع الأسرى في غزة “خط أحمر” بالنسبة للمقاومة الفلسطينية، لافتا إلى أن الأخيرة تدرس موضوع الأسرى المدنيين.