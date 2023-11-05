وزير الخارجية الإيراني: استمرار هجمات الكيان سيعقد الوضع الإقليمي ويوسع الصراع بالمنطقة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن استمرار هجمات جيش الإحتلال الصهيوني على غزة سيؤدي إلى فتح جبهات جديدة من قبل المقاومة.

وقال ذات المتحدث، ان هذا الأمر سيعقد الوضع الإقليمي في المنطقة ويوسع الصراع بالمنطقة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: “توحش الكيان بلا حدود وتهديد وزير صهيوني بإلقاء قنبلة نووية على غزة يدق ناقوس الخطر للعالم”

وتابع: “يتعين على المجتمع الدولي الوقوف فورا في وجه هذا الكيان الفاشي والعنصري ومحاسبة من يقدم الدعم له”.