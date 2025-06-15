وزير الخارجية الإيراني.. “الرد على الاعتداءات الصهيونية كان دفاعا عن النفس”

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الرد على الكيان الصهيوني حق مشروع بحسب القوانين الدولية. مشيرا إلى أن أي تطور عسكري في منطقة الخليج يمكن أن يشعل المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الإيراني “قمنا بالرد على الاعتداءات الصهيونية وفقا لقانون الدفاع عن النفس”. مضيفا أن “جر الحرب إلى منطقة الخليج خطأ استراتيجي و هدفه توسيع الحرب إلى كل المنطقة”.

وأشار عراقجي، إلى “ركزنا على الأهداف داخل الكيان و لا نطالب بتوسيع الحرب إلا إذا فرضت علينا”. “الكيان لا يريد أي اتفاق في المجال النووي و لا يريد الدبلوماسية”. تابعا “ما قام به الكيان في منشأة نطنز يهدف إلى تخريب التفاوض”.