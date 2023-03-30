وزير الخارجية الإيراني يهنىء عطاف بمناسبة تعيينه على رأس الدبلوماسية الجزائرية

و استعرض الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تعزيزها. حيث اتفقا على ضرورة إضفاء ديناميكية جديدة على آليات التعاون الثنائي في إطار التحضير للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وفي سياق تبادل الآراء حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، جدد رئيسا دبلوماسية البلدين تضامنهما الدائم مع الشعب الفلسطيني ودعمهما الثابت لحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

كما أكدا على تمسكهما المشترك بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز وكذا دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في بلورة حلول سلمية للأزمات من شأنها أن تمكن المجموعة الدولية من تجاوز حالة الاستقطاب الراهنة وتجنب عواقبها الوخيمة على السلم والأمن الدوليين.