وزير الخارجية الإيطالي: الجزائر شريكنا الاستراتيجي الرئيسي من جميع النواحي

ستطلق إيطاليا والجزائر مشاريع سياسية واقتصادية وطاقية مشتركة على أن تكتمل بحلول نهاية عام 2022. بموجب اتفاقية وقعتها وزارتا خارجية البلدين.

وحسب الإعلام المحلي الإيطالي، فقد وقع الاتفاقية في روما من قبل إيتوري سيكي الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية. ونظيره الجزائري شكيب رشيد قايد في ختام حوار استراتيجي استضافته الحكومة الإيطالية.

وتضمن الحدث يومًا كاملاً من المشاورات والمفاوضات في قصر فارنيسينا، مقر وزارة الخارجية الإيطالية. برئاسة مشتركة من الأمينين العامين ، وحضره 60 ممثلاً وإداريًا رفيعي المستوى من كلا البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان ختامي إنه تمت تغطية العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية. إلى جانب “التعاون بشأن التحديات العالمية وحماية السلع المتوسطية المشتركة”.

واتفق سيكي ورشيد قايد في محادثات على هامش المؤتمر على أنه ينبغي لإيطاليا والجزائر. “تكثيف المشاورات السياسية رفيعة المستوى وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والطاقة”.

في افتتاح المؤتمر، استذكر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو زيارته للجزائر الشهر الماضي للبحث عن شراكات جديدة بمجال الطاقة. في أعقاب نقص الغاز من روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا.

وقال إن “إيطاليا تنظر إلى الجزائر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا من جميع النواحي”. وأن روما تأمل في “شراكة استراتيجية بزاوية 360 درجة لتكثيف الحوار السياسي ، وتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة. والعمل معًا من أجل استقرار المتوسطى.”

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