وزير الخارجية الإيطالي: الجزائر مصدر احتياجات أمن الطاقة الأوروبي في ظل الصراع بأوكرانيا

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إن زيارته جاءت تعزيز التعاون الثنائي مع الحكومة الجزائرية مصدر احتياجات أمن الطاقة الأوروبية، في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال “سعيد بتواجدي في الجزائر مجددا بعد الزيارة التاريخية التي قادها رئيسنا مؤخرا. وقد أتيت على رأس بعثة دبلوماسية مهمة”.

وحسب الوزير الايطالي فقد تناولت المحادثات ما يحدث في الساحة الدولية. كما كشف أن زيارته هذه تأتي في إطار دولي محض.

وأضاف لويجي دي مايو “تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية. وقد قدمت تعازي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة رعية جزائرية في أوكرانيا”.

وتابع الوزير الايطالي “إيطاليا تقف مع أوكرانيا في أزمتها كما أن الاتحاد الاوروبي يقوم بتطبيق عقوبات رادعة ضد روسيا. في ظل المخاوف الأمنية”.

وحسب المتحدث، تطمح إيطاليا وأوروبا في تعزيز أمنهما الطاقوي وبالأخص الغاز من مختلف الشركاء الدوليين.

واعتبر وزير الخارجية الايطالي، الجزائر، شريكا استراتيجيا وفعالا في مجال الطاقة. وهو ما يؤكد العلاقات الوطيدة والثابتة التي تربط البلدين.

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