وزير الخارجية الإيطالي: الجزائر مصدر احتياجات أمن الطاقة الأوروبي في ظل الصراع بأوكرانيا
قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. إن زيارته جاءت تعزيز التعاون الثنائي مع الحكومة الجزائرية مصدر احتياجات أمن الطاقة الأوروبية، في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال “سعيد بتواجدي في الجزائر مجددا بعد الزيارة التاريخية التي قادها رئيسنا مؤخرا. وقد أتيت على رأس بعثة دبلوماسية مهمة”.
وحسب الوزير الايطالي فقد تناولت المحادثات ما يحدث في الساحة الدولية. كما كشف أن زيارته هذه تأتي في إطار دولي محض.
وأضاف لويجي دي مايو “تحدثنا عن الأزمة الأوكرانية. وقد قدمت تعازي إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على إثر وفاة رعية جزائرية في أوكرانيا”.
وتابع الوزير الايطالي “إيطاليا تقف مع أوكرانيا في أزمتها كما أن الاتحاد الاوروبي يقوم بتطبيق عقوبات رادعة ضد روسيا. في ظل المخاوف الأمنية”.
وحسب المتحدث، تطمح إيطاليا وأوروبا في تعزيز أمنهما الطاقوي وبالأخص الغاز من مختلف الشركاء الدوليين.
واعتبر وزير الخارجية الايطالي، الجزائر، شريكا استراتيجيا وفعالا في مجال الطاقة. وهو ما يؤكد العلاقات الوطيدة والثابتة التي تربط البلدين.
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رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الإيطالي
استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، وزير خارجية إيطاليا، لويجي دي مايو.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد حضر اللقاء، كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. بالإضافة كذلك إلى مدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف. وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، ناهيك عن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار.
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رئيس الجمهورية يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
استقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثلاثاء الفارط، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.
كما أجرى الرئيس عبد المجيد تبون، محادثات مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إبراهيم رئيسي. على هامش أشغال القمة السادسة للدول المصدرة للغاز في الدوحة.
وسمح اللقاء ببحث آليات توطيد العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها. وحضر اللقاء كل من وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة. وسفير الجزائر لدى قطر
وقد شرع الرئيس عبد المجيد تبون، الثلاثاء الفارط، في زيارة رسمية إلى دولة الكويت دامت يومين. وتهدف الزيارة إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيز أواصر الأخوة المتأصلة بين الشعبين الشقيقين.
كما شرع الرئيس عبد المجيد تبون، في زيارة إلى قطر دامت يومين. تم خلالها توقيع عديد الإتفاقيات.
من جهته، أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، عن تنظيم القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر.
وقد صرح الرئيس تبون خلال إنطلاق أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر : “أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر، بمناسبة انعقاد القمة المقبلة إن شاء الله”.
وبهدف تعزيز دور الدول المصدرة للغاز للحفاظ على مصالحها. دعا رئيس الجمهورية إلى “فتح حوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها”.