وزير الخارجية الإيطالي في زيارة إلى الجزائر يومي 5 و6 ديسمبر

سيقوم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، بزيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وذلك حسبما أفاد به اليوم الأربعاء، بيان لوزارة الخارجية، جاء فيه بأن هذه ستكون ثاني زيارة لوزير الخارجية الإيطالي الى الجزائر سنة 2020 أين ستدوم يومي 5 و6 ديسمبر.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجزائر وإيطاليا، حيث ستشكل للطرفين مناسبة لاستعراض المحاور الأولية للتعاون الثنائي.

كما ستدرس أجندة المواعيد الكبرى مستقبلا خصوصا انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الرابع خلال سنة 2021.

وسيتطرق في جدول أعمال المباحثات بين الوزيرين، القضايا الراهنة الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأخيرة للوضع في الصحراء الغربية و الوضع في ليبيا ومالي.

وحسب بيان الخارجية، سيوقع الوزيران مذكرة تفاهم مؤسسة للحوار الاستراتيجي حول العلاقات الثنائية والمسائل السياسية والأمن الشامل.

وفي ختام زيارة وزير الخارجية الإيطالي الى الجزائر، سيتم استقباله من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد.