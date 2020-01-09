وزير الخارجية الإيطالي: كل الدول موافقة على وقف اطلاق النار بليبيا.. وإيطاليا صديقة للشعب والحكومة الجزائرية

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وزير الخارجية الإيطالي: كل الدول موافقة على وقف اطلاق النار بليبيا.. وإيطاليا صديقة للشعب والحكومة الجزائرية
بقلم ع.سالمي/أ.قارة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي ديمايو،  إنّ كل الدول التي زارها بما فيها تركيا ومصر  و بلجيكا والجزائر أيضا كلها متفقة على ضرورة الوصول لحل سلمي ووقف إطلاق النار بليبيا.

وأكد لويجي دي ميلو خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر وزارة الخارجية  الوزير صبري بوقادوم، بأن الكل موافق على ضرورة الوصول لحل يضمن الإستقرار بالمنطقة.

بالموازاة مع ذلك، أكد ذات المتحدث بأن إيطاليا ستبقى صديقة للشعب الجزائري وحكومته، مؤكدا بأن بلاده ستعمل  مع الجزائر جنبا إلى جنب في جميع مجالات الطاقة والتعليم العالي  والبحث العلمي لضمان مستقبل الأجيال القادمة، كما شدد على التنسيق في مجال محاربة الإرهاب

وفي الأخير ختم دي مايو كلامه بالقول، أنّ الجزائر العاصمة مدينة جميلة جدا وتشبه كثيرا مدينة نابولي بالجنوب الإيطالي.


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