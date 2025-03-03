وزير الخارجية الإيطالي: نعمل على رفع منحة الطلبة الراغبين في الدراسة بإيطاليا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، أنطونيو تاجاني، اليوم الإثنين، أن بلاده تعمل على رفع منحة الطلبة الراغبين في الدراسة بإيطاليا.

وخلال فعاليات أشغال المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائر-إيطاليا التي تمت بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم. والطاقات المتجددة محمد عرقاب ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا أنطونتو تاجاني. أكد الأخير أن بلاده تعمل على رفع منحة الطلبة الراغبين في الدراسة بإيطاليا.

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