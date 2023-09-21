وزير الخارجية الإيطالي يؤكد دعم بلاده لمبادرة الرئيس تبون لإيجاد حل سياسي لأزمة النيجر

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني اليوم الأربعاء بنيويورك “الولايات المتحدة الأمريكية”. التأكيد على دعم بلاده لمبادرة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. من أجل إيجاد حل سياسي لأزمة النيجر بعيدا عن أي تدخل عسكري.

وقال وزير الخارجية الإيطالي لـ”واج”على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر بلد صديق ولدينا علاقات تاريخية ممتازة معه. ونحن بكل صراحة ندعم المبادرة التي طرحها الرئيس عبد المجيد تبون على المجتمع الدولي. من أجل إيجاد حل سياسي و دبلوماسي وليس عسكري لأزمة النيجر.. البلد الجار للجزائر.

وفي تعليقه على الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. قال الوزير الايطالي “بكل تأكيد فان ايطاليا مع توسيع العضوية في مجلس الأمن ولكن لأعضاء غير دائمين”.

وأضاف الوزير الإيطالي قائلا أن العلاقات بين البلدين إيجابية وتسعى إيطاليا لتعزيزها أكثر وترقية التشاور مع الجزائر. فيما يخص عديد المسائل لاسيما الإستقرار في منطقة المتوسط والتنمية في افريقيا. الهجرة غير الشرعية، جرائم المخدرات والإتجار بالبشر.

كما أوضح الوزير الإيطالي، أن البلدان قادران على فعل الكثير فيما يخص التعاون في قطاع الطاقة والمبادلات التجارية ومجالات اقتصادية أخرى. مؤكدا أن البلدان يعملان اليد في اليد من أجل إحلال السلم و تنمية منطقة المتوسط والقارة الإفريقية.