وزير الخارجية الايطالي يلتقي الرئيس تبون وبوقادوم

يلتقي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد.

وسيكون للوزير الإيطالي لويجي دي مايو، لقاء مع وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وسيبحث الطرفان، العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الهجرة وفي الملفات الإقليمية ليبيا والساحل.

ووصل سهرة الأربعاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية الإيطالي الوزير المنتدب المكلف بالجالية رشيد بلادهان رفقة السفيرالإيطالي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر حول الأزمة الليبية.