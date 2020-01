وزير الخارجية الايطالي يلتقي الرئيس تبون وبوقادوم

وسيكون للوزير الإيطالي لويجي دي مايو، لقاء مع وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وسيبحث الطرفان، العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الهجرة وفي الملفات الإقليمية ليبيا والساحل.

ووصل سهرة الأربعاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية الإيطالي الوزير المنتدب المكلف بالجالية رشيد بلادهان رفقة السفيرالإيطالي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر حول الأزمة الليبية.

Il Min @luigidimaio è in Algeria per incontri con il Presidente Tebboune, il Primo Ministro Djerad ed il Ministro degli Esteri Boukadoum. In agenda i rapporti bilaterali 🇮🇹🇩🇿, la cooperazione in materia migratoria e nei dossier regionali come la #Libia ed il Sahel. pic.twitter.com/h4iWRSOL26

— Farnesina 🇮🇹 (@ItalyMFA) January 9, 2020