وزير الخارجية الايطالي يلتقي الرئيس تبون وبوقادوم

الوطني
  • -
  • 0
وزير الخارجية الايطالي يلتقي الرئيس تبون وبوقادوم
بقلم أسماء.ع

يلتقي، اليوم الخميس، وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول عبد العزيز جراد.

وسيكون للوزير الإيطالي لويجي دي مايو، لقاء مع وزير الخارجية صبري بوقادوم.

وسيبحث الطرفان، العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الهجرة وفي الملفات الإقليمية ليبيا والساحل.

ووصل سهرة الأربعاء وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إلى الجزائر في زيارة رسمية.

وكان في استقبال وزير الخارجية الإيطالي الوزير المنتدب المكلف بالجالية رشيد بلادهان رفقة السفيرالإيطالي.

وتدخل هذه الزيارة في إطار سلسلة المشاورات التي تقوم بها الجزائر حول الأزمة الليبية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=753421

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com