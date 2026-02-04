وزير الخارجية البرتغالي: علاقاتنا السياسية مع الجزائر جد ممتازة

أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية لجمهورية البرتغال، أن العلاقات السياسية مع الجزائر ممتازة ولا يزال المجال واسعا للتعاون الاقتصادي.

وقال باولو رانجيل، عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إنّ استقباله من طرف الرئيس شرف كبير. ويعتبر رسالة إلى كل الشعب البرتغالي والحكومة.

وأشار وزير الخارجية البرتغالي، إلى أن خلال اللقاء تم التطرق إلى عدد من القضايا الدولية لاسيما الانشغالات المشتركة المتعلقة بالشرق الأوسط. خاصة في قطاع غزة. مضيفا و”عبرنا عن قلقنا بشأن النزاعات بإفريقيا كالسودان والكونغو وشمال موزنبيق والوضع في الساحل وهو وضع مثير للقلق”. و”تطرقنا أيضا إلى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والرؤية المستقبلية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ودول الجوار والاتحاد الأوروبي”.

وأكد رانجيل أن اللقاء كان فرصة للحديث بشكل أعمق حول الرؤى السياسية التي “نعمل عليها مستقبلا وما نأمله لمستقبل مجتمعات البحر المتوسط”. و”التحديات التي يفرضها التحول الرقمي وعن آمالنا في الأجيال الشابة ومسؤولياتنا نحن كسياسيين وصناع قرار اتجاه هذه القضايا”.

