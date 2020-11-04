وزير الخارجية البرتغالي يحل اليوم بالجزائر

يحل وزير الخارجية البرتغالي، اوغوستو سانتوس سيلفا، اليوم الأربعاء، في الجزائر في زيارة عمل.

وحسب بيان وزارة الخارجية، تأتي الزيارة في اطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقويتها.

وهذا وفقا لأحكام وروح معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة في الجزائر بتاريخ 8 جانفي 2005.

وسيناقش وزير الخارجية، صبري بوقادوم، مع نظيره البرتغالي، تقوية وتعزيز الحوار السياسي، وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.

كما سيتطرق الطرفان خلال اللقاء الى الوضع الدولي على غرار القضية الصحراوية، الأزمة الليبية، الأوضاع في مالي، ومنطقة الساحل والمتوسط.

وفي إطار الزيارة، سيتم استقبال وزير الخارجية البرتغالي، من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد.