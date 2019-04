وزير الخارجية البريطاني: خضوع السودان لحكم عسكري لا يلبي طموحات الشعب

وحسب موقع روسيا اليوم، أشار “هانت”، إلى أن خضوع البلاد لحكم مجلس عسكري، لمدة عامين، لا يلبي مطالب الشعب.

وجاء ذلك عقب إعلان القوات المسلحة السودانية، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لقيادة البلاد.

ونشر هانت تغريدة على “تويتر”، جاء فيها : “لقد دعا الشعب السوداني الشجاع إلى التغيير، ويجب أن يكون هذا التغيير حقيقيا”.

وتابع وزير الخارجية البريطاني : “إن خضوع السودان لحكم مجلس عسكري لمدة عامين، ليس حلا”.

وأضاف “هانت”، أن السودان، بحاجة إلى الانتقال السريع إلى قيادة مدنية شاملة، وممثلة لجميع مكونات الشعب، ويجب ضمان عدم وقوع المزيد من العنف.

#Sudan’s brave people have called for change, but it must be real change. A military council ruling for 2 years is not the answer. We need to see a swift move to an inclusive, representative, civilian leadership. And we need to ensure there’s no more violence.

