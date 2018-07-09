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وزير الخارجية البريطاني يقدم إستقالته من الحكومة

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وزير الخارجية البريطاني يقدم إستقالته من الحكومة وزير الخارجية البريطاني المستقيل
بقلم أحمد مراح

قدم بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني اليوم الإثنين إستقالته من منصب وزير الخارجية بعد التوصل خروج بريطانيا من الإتحاد البريطاني.

وجاء قرار الإستقالة بعد توصل رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي على إستراتيجية الخروج من الإتحاد الأوروبي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء “تريزا ماي” أنها قبلت إستقالة بوريس جونسون من منصب وزير الخارجية.

وبعدما تقدم ماي بالشكرلما قدمه جونسون في عمله،وأعلنت أنه سيتم قريبا الإعلان عن إسم  من سيخلفه في المنصب.

ويأتي قرار الإستقالة بعد عدة أيام عن تأمين رئيسة الوزراء تأييد مجلس الوزراء لحظة الخروج رغم الإتهامات من معسكر أنصار”البركسيت”.


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