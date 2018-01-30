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وزير الخارجية البلجيكي في زيارة إلى الجزائر اليوم

الوطني
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وزير الخارجية البلجيكي في زيارة إلى الجزائر اليوم
بقلم وفاء.ب

سيقوم وزير الخارجية البلجيكي “ديديي ريندرس” اليوم الثلاثاء، بزيارة رسمية إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره الجزائري.

وحسب تغريدة له على موقع التواصل الإجتماعي “تويتو”، فإن الوزير الأول البلجيكي سيعقد إجتماع رفيع المستوى مع نظرائه في الجزائر.

وسيتضمن برنامج الزيارة أيضا، محادثات مع كتاب ومثقّفين جزائريين بالإضافة إلى لقاء مع الجالية البلجيكية في الجزائر.

وسيقوم أيضا “ديديي ريندرس” ، بلقاء مع رئيسة لبعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية “ليلى زروقي”.

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