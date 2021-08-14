وزير الخارجية التركي في زيارة الى الجزائر

يجري وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى الجزائر، تدوم ليومين، بدعوة من نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، “بدعوة من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة ، يشرع مولود جاويش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية اليوم بزيارة رسمية ّالى الجزائر تدوم ليومين.

وأضاف البيان أن هذه الزيارة تأتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة والتعاون منذ عام 2006.

وبهذه المناسبة، سيجري الوزيران حسب -ذات البيان- مراجعة شاملة لحالة العلاقات الثنائية التي تميزت بديناميكية إيجابية ، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، نتج عنه حوار سياسي رفيع المستوى وإحراز تقدم كبير في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما سيناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الإهتمام المشترك، بهدف تعزيز التشاور والتنسيق.