وزير الخارجية التركي في زيارة عمل للجزائر

أعلنت سفارة تركيا بالجزائر، عن حلول وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو في زيارة عمل للجزائر اليوم.

وقالت السفارة التركية بالجزائر، اليوم الثلاثاء في بيان لها، أن زيارة العمل لوزير خارجية الجمهورية التركية للجزائر ستدوم يومين.

كما كشف بيان السفارة عن جانب من أجندة زيارة أوغلو والتي ستتمحور أساسا في إجراء مناقشات ولقاءات عدة لدراسة جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويضيف البيان أن الزيارة ستكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية بين الجزائر وتركيا.

من جهة أخرى قال السفارة التركية في بيانها أنه سيتم عقد لقاء بين وزير الخارجية التركي مع رجال الأعمال الأتراك المقيمين بالجزائر