وزير الخارجية التركي: “مستعدون للتعاون مع أي جهة دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي”

أكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، استعداد بلاده للتعاون مع أي جهة دولية، في حال فتح تحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال جاويش أوغلو، في تصريح لوكالة “الأناضول”، اليوم الثلاثاء، ” تركيا ستتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات والمحاكم الدولية في حال فتح تحقيق بمقتل خاشقجي”.

وشدّد الوزير التركي على أهمية إقرار السعودية بمقتل خاشقجي، على الرغم من مجيئه متأخرا.

ولفت جاويش أوغلو إلى أنّ بلاده لم تتشارك الأدلة التي بأيديها في مقتل خاشقجي مع أي دولة، مستدركا بوجود لقاءات بين أجهزة الاستخبارات.