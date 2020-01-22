وزير الخارجية التركي: وجودنا العسكري في ليبيا محدود

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وزير الخارجية التركي: وجودنا العسكري في ليبيا محدود
بقلم نادية بن طاهر

نفى وزير الخارجية التركي، تشاووش أوغلو، أن يكون لتركيا تواجد عسكري كبير في ليبيا، خلال جلسة بالمنتدى الإقتصادي العالمي في دافوس.

وقال أوغلو اليوم الأربعاء: “لدينا حضور عسكري محدود جدا فيما يخص ليبيا”، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأضاف الوزير التركي، أن مهام العسكريين الأتراك في ليبيا تنحصر في تدريب القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن بلاده لم ترسل قوات إلى ليبيا حتى الآن، وإنما أرسلت مستشارين ومدربين فقط.

وإتهم أوغلو، بعض الدول الأوروبية، بأن دعمها لخليفة حفتر يعرقل مسيرة الحل السياسي للأزمة الليبية.


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