وزير الخارجية التركي يؤكد عزم بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عزم بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع الجزائر. خاصة في الملفات ذات الصلة بتكريس السلم والاستقرار، مبرزا الإسهامات الإيجابية التي حققتها الجزائر ضمن هذا المسعى.

كما أوضح أوغلو، في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أنه تم خلال اللقاء التطرق إلى القضايا الإقليمية. ومن بينها الوضع في ليبيا. مؤكدا بالقول:”نحن عازمون على تعزيز تعاوننا والارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى أرفع مستوى”. “خاصة فيما يتعلق بتكريس السلم والاستقرار في المنطقة”.

في حين، أشار أوغلو إلى أنه استمع إلى آراء الرئيس تبون بخصوص الملف الليبي. مبرزا “الإسهامات الإيجابية التي قدمتها الجزائر فيما يتعلق بمختلف القضايا الإقليمية”.

وأفاد وزير الخارجية التركي بأنه نقل إلى الرئيس تبون التحيات الحارة للرئيس رجب طيب أردوغان. كما قدم له أيضا تهانيه بنجاح الجزائر في استضافة القمة العربية مطلع نوفمبر الفارط.

كما ثمن، في سياق ذي صلة، الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل القضية الفلسطينية. مؤكدا بهذا الصدد أن تركيا “لديها توافق تام مع الجزائر بهذا الخصوص”.

هذا وإنطلقت السبت بالجزائر، أشغال الإجتماع الأول للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا.

وأشرف على هذه الأشغال كل من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، ووزير الخارجية التركي مولود تشاووش اوغلو الذي يقوم بزيارة للجزائر تدوم يومين.

ووصف وزير الخارجية، في كلمة القاها على هامش أشغال الاجتماع، مستوى العلاقات الجزائرية التركية بالفريدة من نوعها.

وأضاف الوزير أن الشراكة الشراكة الجزائرية-التركية “استراتيجية حقا”. على اعتبار أنها تشمل كل قطاعات الحياة وليس فقط الجوانب الاقتصادية. بل حتى المجالات الثقافية والاجتماعية والبشرية وكذا الأمنية والدفاع أيضا.

وأشاد الوزير، بمتانة العلاقات بين البلدين. مؤكدا بأن الدورة الاولى لهذه الآلية المكلفة بالتخطيط والتقييم ومتابعة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ستكون فريدة من نوعها.