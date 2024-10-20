وزير الخارجية التونسي: إستفدت من توجيهات الرئيس تبون

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أنه استفاد من توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في كل ما يتعلق بالحفاظ على العلاقات التاريخية بين الجزائر وتونس.

وقال الوزير، في تصريح له عقب إستقباله من طرف رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، “اطلعت الرئيس تبون على فحوى اللقاء الذي عقد مع وزير الخارجية عطاف لتطوير علاقاتنا الأخوية على قاعدة المنافع المشتركة والمتبادلة وللحفاظ على أمننا القومي”.

وأضاف الوزير التونسي، أنه إستفاد من توجيهات الرئيس تبون في كل ما يتعلق بالحفاظ على العلاقات التاريخية بين الجزائر وتونس. وما يتطلع له لمستقبل البلدين بناء على الماضي المشترك النضالي. وبناء على رؤية تنسجم مع رؤية الرئيس التونسي نحو تعزيز أركان الأمن والاستقرار في منطقتنا.

هذا وإستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جرى اللقاء بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف.