وزير الخارجية التونسي: توافق كبير ومتين بين الجزائر وتونس

أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أن هناك توافق كبير ومتين بين الجزائر وتونس.

وقال الجرندي بعد استقباله من قبل رئيس الجمهورية، بقصر الشعب، على هامش الاحتفال بذكرى أول نوفمبر حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء

“أبلغت الرئيس تبون مدى احترامنا وحبنا للجزائر والشعب الجزائري وتعلقنا بالعلاقات الأخوية القائمة بين البلدين وسبل تطويرها والبحث دائما على تعزيزها”.

وأضاف:”لقد سعدت لاستقبالي من طرف الرئيس تبون واستمعت جيدا الى ماتفضل به من تحاليل ومن حديث طيب فيما يخص العلاقات الثنائية بين البلدين.”

وفي السياق ذاته أبرز المتحدث أن العلاقات الشخصية التي تربط الرئيسين عبد المجيد تبون وقيس سعيد “هي علاقات عميقة وقائمة على الإحترام المتبادل والتآخي.. والوقوف إلى جنب بعضنا البعض”.

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