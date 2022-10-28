وزير الخارجية التونسي: سنكون سعداء بتسليم المشعل إلى الرئيس تبون

استقبل وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اليوم الجمعة، بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة. وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي.

وتم ذلك على هامش اشغال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري, التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية. على مستوى القمة في دورته الـ.31 الذي ستنطلق أشغاله في الفاتح من نوفمبر القادم.

وعقب اللقاء صرح الوزير التونسي “تبادلنا الرؤى حول اشغال القمة العربية المقبلة. تونس ستكون سعيدة بتسليم المشعل الى الرئيس عبد المجيد تبون. ونحن على ثقة تامة بأن الجزائر سوف تتولى هذه المهمة بكل اقتدار. خاصة وانها قد أثبتت في العديد من الاستحقاقات الكبرى جدارتها في ادارة الشأن العام. والشأن العربي والدفاع عن المصالح العربية”.

وقال الجرندي “نحن اليوم في فترة مفصلية في العلاقات الدولية والجزائر واعية بذلك. وسوف تتولى التعبير عن الهواجس العربية و الدفاع عن المصالح العربية في كل المحافل الدولية”.

وشدد الوزير التونسي على أن تغير و تنوع التحديات يستدعي منا كمجموعة عربية التغير معها. والتحول للبحث عن السبل الكفيلة لمجابهة هذه التحديات.

وأشار الى أن الجزائر هي في الموعد و سوف تبقى على هذا الموعد للدفاع عن هذه القضايا في الجامعة العربية. وفي كل المحافل التي ننتمي اليها جميعا و تنتمي اليها الجزائر مثل حركة عدم الانحياز ومحافل أخرى.