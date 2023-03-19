وزير الخارجية: الجزائر تولي أهمية كبرى لمسألة الهجرة

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، على الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لمسألة الهجرة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وجاء ذلك، خلال استقبال الوزير، اليوم الأحد، لنائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة والمترشحة لقيادة هذه المنظمة الاممية، غيمي بوب.

وحسب بيان للوزارة، تركزت المناقشات بهذه المناسبة حول آفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة في تجسيد ولايتها. والتي تهدف بشكل أساسي إلى ضمان إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة وفقا لنهج شامل قائم على الشرعية والتعاون الدوليين.

وجدّد الوزير بالمناسبة، التأكيد على المقاربة الجزائرية التي تفضّل العمل الوقائي الرامي لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وتهيئة الظروف المواتية لتوطين السكان في البلدان والمناطق الأصلية من خلال تعاون دولي كثيف ومكيّف.