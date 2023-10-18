وزير الخارجية الدنماركي يندد بقصف مستشفى في غزة

ندّد وزير الخارجية الدنماركي اليوم الأربعاء من الجزائر بقصف مستشفى في غزة. والذي راح ضحيته مئات الشهداء.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي خلال الكلمة التي ألقاها في الندوة الصحفية التي أعقبت إختتام إجتماع وزراء الخارجية لدول إفريقيا وشمال أوروبا. موقف بلاده الرافض للعنف والتقتيل ودعمه لإيجاد حل لحل الدولتين.

وقال وزير الخارجية الدنماركي ” يجب على اسرائيل احترام القوانين الدولية والانسانية. نعيش فترة صعبة وأنا متأثر بالقصف الذي استهدف مستشفى في غزة. أوضاع المدنيين صعبة للغاية وتحتاج إلى مساعدة”.

وأضاف وزير الخارجية الدنماركي، أنه سيتم إرسال مساعدات مالية قدرها 50 ألف كرون دنماركي إلى المتضررين في غزة.