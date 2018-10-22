وزير الخارجية الروسي: الدول الإفريقية شريك مهم لروسيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن أفريقيا شريك مهم بالنسبة لروسيا ، والعلاقات مع دول القارة الإفريقية تحمل طابعامستقلا ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولي.

وخلال منتدى الروسي الأفريقي الإجتماعي قال”نحن نفتخر بإنجازنا الشامل على صعيد العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأضاف اليوم أفريقيا شريك مهم بالنسبة لروسيا و علاقتنا مع دول القارة الأفريقية تحمل طابعا مستقلا ولا تتأثر بالتقلبات في المجتمع الدولي.

إحتضن المنتدى الإجتماعي “روسيا وأفريقيا ” لأول مرة في العاصمة الروسية موسكو في إطار الإستراتيجية الروسية الدولية لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية.

وخاصة ما تعلق التجارية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية مع دول القارة الأفريقية وبناء أساس أقوى للتعاون الروسي الأفريقي.

تم الاتفاق على تنظيم المنتدى الإجتماعي سنويا، حيث سيصبح إحدى منصات التفاعل المثمر بين روسيا والدول الأفريقية إذ يشارك فيه أكثر من 500 شخص من اكثر من 30 دولة أفريقية.