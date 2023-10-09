وزير الخارجية الروسي: القضية الفلسطينية لا تقبل التأجيل وقيامها هو الحل

صرح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف بأن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل. حيث ترى موسكو أن إنشاء دولة فلسطينية هو الحل “الموثوق” الوحيد للصراع.

وقال لافروف خلال المؤتمر صحفي صباح اليوم، عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “موقف روسيا. المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة”.

ودعت روسيا جنبا إلى جنب مع جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة العمليات القتالية وإطلاق النار. والعودة إلى المفاوضات.

وأشار الوزير الروسي “يجب تسوية القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، واستنادا إلى اتفاقيات أوسلو ومدريد، ومبادرة السلام العربية”.

وأضاف لافروف “لا يمكننا أن نتفق مع أولئك الذين يقولون إن الأمن لا يمكن ضمانه إلا من خلال مكافحة الإرهاب”. مضيفا أن إنشاء دولة فلسطينية هو “الحل الأكثر مصداقية”.