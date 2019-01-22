وزير الخارجية الروسي بالجزائر في زيارة تدوم يومين

سيشرع وزير الشؤون الخارجية الروسي سيرغي لافروف، غدا الأربعاء في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين بدعوة من نظيره عبد القادرمساهل.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم الثلاثاء، تندرج هذه الزيارة في إطار الحوار السياسي المنتظم والتشاور الدائم القائمين بين البلدين.

منذ التوقيع على بيان الشراكة الإستراتيجية بين جمهورية الجزائر وفدرالية روسيا يوم 2أفريل2001، خلال زيارة الرئيس بوتفليقة إلى روسيا.

و أضاف البيان، أن إقامة رئيس الدبلوماسية الروسية ببلدنا تأتي كذلك عشية إنعقاد الدورة التاسعة.

للجنة المختلطة الإقتصادية الجزائرية-الروسية، المقررة من 28 إلى 30 جانفي 2019 بموسكو .

و أشارت وزارة الشؤون الخارجية، إلى أن هذه الزيارة ستسمح بالقيام بدراسة شاملة لوضع وآفاق العلاقات الثنائية

وستسمح بتبادل واسع لوجهات النظربين البلدين حول المسائل الإقليمية والدولية الكبرى، على غرار ملف ليبيا، الساحل الإفريقي، الصحراء الغربية، وليبيا.