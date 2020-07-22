وزير الخارجية الروسي: هذه القطاعات سنقوم بتطويرها مع الجزائر

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وزير الخارجية الروسي: هذه القطاعات سنقوم بتطويرها مع الجزائر
بقلم نسرين محفوف

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرقي لا فروف، أن الجزائر وروسيا تربطهما علاقات ودية طيبة وشراكة استراتيجية.

وخلال الاجتماع الثنائي الذي جمعه بوزير الخارجية، صبري بوقادوم، الذي يؤدي زيارة عمل إلى روسيا، أكد لافروف أن روسيا مهتمة بتطوير قطاعات الدفاع والتعليم والاستثمار والاقتصاد مع الجزائر.

وحسب وزير الخارجية الروسي، سيقوم الطرفان بمتابعة الوضع الراهن في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأضاف لافروف ” لاحظت أن النجاحات الاخيرة في مكافحة جائحة كورونا، وفرت لنا فرص هذه اللقاءات الشخصية”.


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