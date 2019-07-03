وزير الخارجية الروسي يدعو لاستئناف الحوار بين الدول العربية وإيران

دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، لاستئناف الحوار بين الدول العربية وإيران.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين في موسكو “أكدنا بقلق الانعدام المستمر لتسوية النزاعات، وفي بعض الأحوال تصعيد التوتر في عدد من الدول الإسلامية، وعبرنا عن قلقنا من تصعيد حدة التوتر في منطقة الخليج العربي. وقلنا إن العامل الإيراني يؤثر على العمليات السياسية في المنطقة”.

وأضاف: “وأكدنا اقتراحنا حول ضرورة بدء الحوار بين العرب وإيران بهدف تعزيز الثقة والشفافية في مجال النشاط العسكري، والمفاوضات بشأن تشكيل هيكل الأمن الجماعي في هذه المنطقة بمشاركة الدول العربية وإيران وبدعم واسع من المجتمع الدولي، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي”.

وتابع: “لدينا موقف مشترك حول ضرورة تحقيق ذلك بطرق سلمية لا غير وعبر الحوار الداخلي واعتمادا على القانون الدولي، ومن الضروري زيادة مكافحة الإرهاب بشكل متتابع ودون أي حلول وسط وفي جميع الاتجاهات”.

وشدد لافروف أيضا على أهمية التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط وفي مجال مكافحة الإرهاب.