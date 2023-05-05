وزير الخارجية الروسي يرد على محاولة اغتيال بوتين: “صبرنا لديه حدود”

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن روسيا منفتحة على آفاق التسوية السلمية، إلا أن لصبرها حدود.

وجاء تصريح لافروف في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في منتجع ولاية غوا الساحلية. حيث يشارك الوزير الروسي في اجتماع وزراء خارجية “منظمة شنغهاي للتعاون” اليوم الجمعة.

وقالبشأن إمكانية التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، أن روسيا “منفتحة على آفاق التسوية السلمية للأزمة، إلا أن لصبرها حدود”.

وأكد الوزير الروسي، معلقا على العمل الإرهابي الذي استهدف الكرملين، بأن جميع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي. أدانوا العمل الإرهابي، وخاصة وزير الخارجية الباكستاني.

وأشار إلى أن واشنطن لا تتوقف عن إمداد نظام كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية. والجميع يدرك الطابع الجيوسياسي للأزمة الراهنة.