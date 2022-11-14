وزير الخارجية الروسي يعلق على أنباء إصابته بوعكة صحية: “لعبة سياسية”

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الأخبار التي راجت بشأن نقله إلى المستشفى بأنها “لعبة سياسية”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: “هذا بالطبع ذروة التزييف”.

وردا على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحفيين الغربيين يكتبون كذبا على مدى 10 سنوات أن فلاديمير بوتين مريض.

وأضاف لافروف بابتسامة ساخرة: “هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية. الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة”.

وأوضح لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها على هامش قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.

وقال حاكم بالي إن لافروف بصحة جيدة وكان في المستشفى لإجراء فحص طبي.

والاثنين، أعلنت السلطات الإندونيسية نقل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى المستشفى. بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.